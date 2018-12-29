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Название фильма: Железное небо 2: Грядущая Раса

Оригинальное название: Iron Sky 2: Coming Race

О фильме "Железное небо 2: Грядущая Раса":

Продолжение трэшовой сатирической фантастики про нацистов с Луны. На этот раз авторы затронут миф о Полой Земле.

Режиссёр тот же — Тимо Вуоренсола.