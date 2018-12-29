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Железное небо 2: Грядущая Раса | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 29.12.18 ссылка на ролик

Размещение: YouTube


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Рецензия » Зип файл! Роман КОРНЕЕВ

 
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Название фильма: Железное небо 2: Грядущая Раса
Оригинальное название: Iron Sky 2: Coming Race
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        ... » Трэш
        ... » Фантастика
О фильме "Железное небо 2: Грядущая Раса":

Продолжение трэшовой сатирической фантастики про нацистов с Луны. На этот раз авторы затронут миф о Полой Земле.

Режиссёр тот же — Тимо Вуоренсола.

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Железное небо 2: Грядущая Раса:

Железное небо 2: Грядущая Раса
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

2018: Лучшие и худшие фильмы года

Подведение итогов года — весьма увлекательное занятие, особенно это касается кино, где вкусовщина традиционно правит бал. Прошедший год был непростым для киномана, иногда целые месяцы проходили без единой заметной премьеры

Птичий короб: Слепая зона
Авторки хватает лишь на разговоры и речной сплав, в то время как самое интересное тут — в классическом выживании посреди странных условий

Маугли: Одной крови
Натурализм моделек превратил весь зверинец в какой-то заштатный собачий приют, или трэшовый цирк животных

Американские животные: Экстрим-лайт
Фильм здорово стартует, небанально, лихо играя монтажными склейками и выгибая кинематографическую реальность, но потом начинает буксовать

Рома: Открытый космос
Инстинкты режиссёра слишком популистские, чтобы позволить его творению уйти в захватывающую абстракцию, но слишком отстранённые, чтобы сделать из него живую, насыщенную драму
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