|
Железное небо 2: Грядущая Раса | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 6 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 29.12.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Ссылки по теме:
Название фильма: Железное небо 2: Грядущая Раса
Оригинальное название: Iron Sky 2: Coming Race
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
... » Трэш
... » Фантастика
О фильме "Железное небо 2: Грядущая Раса":
Продолжение трэшовой сатирической фантастики про нацистов с Луны. На этот раз авторы затронут миф о Полой Земле.
Режиссёр тот же — Тимо Вуоренсола.
все трейлеры
|
Железное небо 2: Грядущая Раса:
2018: Лучшие и худшие фильмы года
Птичий короб: Слепая зона
Маугли: Одной крови
Американские животные: Экстрим-лайт
Рома: Открытый космос
2018: Лучшие и худшие фильмы года : Ну, за прошедший | Jubal Harshaw
В этом году очень большой список номинантов премии Кинокадра. Видел менее половины... далее
2018: Лучшие и худшие фильмы года : без заголовка | Дядя Митяй
В пару к "Лету" можно было нашего же "Довлатова" поставить - и там и там скучноватая история из жизни питерской богемы брежневской эпохи... далее
28 декабря, пятница
27 декабря, четверг
26 декабря, среда
|
|
|
|
|