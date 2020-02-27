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Человек-невидимка | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 10 | постеры | в ролях
Пранк New :: 27.02.20
Название фильма: Человек-невидимка
Оригинальное название: Invisible Man
Прокат в России фильма "Человек-невидимка": 5 марта 2020 года
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... » Фантастика
О фильме "Человек-невидимка":
Элизабет Мосс в триллере о том, как после самоубийства бывшего (он же сумасшедший учёный), главной героине надо доказать, что не она сошла с ума, а это он её действительно по-прежнему преследует невидимым образом.
Режиссёр: Ли Уоннелл.
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