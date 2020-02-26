Название фильма: Человек-невидимка

Оригинальное название: Invisible Man

О фильме "Человек-невидимка":

Элизабет Мосс в триллере о том, как после самоубийства бывшего (он же сумасшедший учёный), главной героине надо доказать, что не она сошла с ума, а это он её действительно по-прежнему преследует невидимым образом.

Режиссёр: Ли Уоннелл.