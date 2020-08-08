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Я подумываю со всем этим покончить | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 08.08.20



 
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Название фильма: Я подумываю со всем этим покончить
Оригинальное название: I'm Thinking of Ending Things
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О фильме "Я подумываю со всем этим покончить":

Чарли Кауфман экранизировал пьесу о неловком расставании на странной ферме.

В ролях: Джесси Племонс, Тони Коллетт, Дэвид Тьюлис.

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Я подумываю со всем этим покончить:

Я подумываю со всем этим покончить
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 2
трейлеры: 1

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Обновления
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постеров: 1, кадров: 3
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Я подумываю со всем этим покончить, I'm Thinking of Ending Things new
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