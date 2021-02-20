Рецензия: Опекунка на доверии

Роман КОРНЕЕВ , 20 февраля 2021

С самого начала «Аферистка» начинает напоминать «образовательные» фильмы Содерберга, в которых он в игровой форме рассказывает то про фарму, то про банки, в общем, открывает глаза широкой общественности на острые вопросы современности. До этого ещё выходило похожее назидательное кино «Здесь курят». И Розамунд Пайк в красном тоже некоторое время показательно дидактична. Её голос за кадром не внушает сомнений — перед нами персонаж, уверенный в себе и не собирающийся отступать хотя бы из чувства самосохранения. Никакой разумной достаточности — только хардкор. Умер дедушка — фотку его демонстративно смять и со вздохом выкинуть в мусор, освободилась койка в образцово-показательном до стерильности американском доме престарелых — немедленно занять её новым пациентом.

Ну и всё заверте — сердобольная женщина-врач, добрый чернокожий судья, политкорректная лесбиянка-опекун, вежливые санитары, ненавязчиво маячащие за кадром полицейские. Всё для удобства наших гостей. Да и то сказать, все мы немножко гости на этом свете, не правда ли? По сути, главный конфликт фильма понятен: по форме верно, не подкопаешься, старушки впадают в деменцию, дети норовят на них сэкономить, прикарманив наследство, а по сути — издевательство, поскольку выигрывает в итоге не столько старушка, сколько все эти сердобольные люди вокруг. Но при этом горе-сынок показан нарочито похабно, белый цисгендерный мизогинистский шовинистический мусор, как он есть, да и сама старушка мутная — кто любит русскую мафию? Да никто.

В итоге фильм до самого финала держит строгий покерфейс. Ни малейшего раза опекунка на доверии не роняет лица, не проигрывает и только набирает со временем очки. Девочки, нас обижают, девочки, мы же угнетаемое меньшинство, мы посмотрите на них, девочки, это же мразь записная. И выныривает из воды аки Борн какой-то. Динклейдж, конечно, не супрематист какой, но зуб тоже выбить норовит, а потому что его жалеть. Ты теперь тоже мой подопечный, парниша. И кажется, что на том и покончат, главгероиня уйдёт себе в закат на белом коне и в белом пальто. Но нет, помните, она же с самого начала была в красном. Так основная мысль фильма состоит в единственном кадре. И в наше политкорректное время это максимум, что могут себе позволить авторы.