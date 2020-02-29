  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2020 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Мне это не нравится

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Могут повторить

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 29 февраля 2020
Рецензия

Самое важное, что нужно знать про новый сериал Netflix «Мне это не нравится» — это что он специально вторичный. Это такой кроссовер всего современного детско-подросткового кино, причём как в кадре, так и за кадром. Продюсер «Очень странных дел», режиссёр — «Конца… мира», первоисточник — автора того же «Конца», в главных ролях — подростки из «Оно». И если в новых «Охотниках за привидениями» похожая ситуация выглядит именно как желание попасть в тренд, то у Netflix это натурально оперативный постмодерн на то, что ещё два года назад было самой хайповой темой, и то, что хайпово на самом Netflix прямо сейчас. Это «Очень странные дела», из которых убрали монстров, зато добавили «Сексуального просвещения». Можно сказать, «Мне это не нравится» — самый нетфликсовый сериал на данный момент.

Звезда «Оно» София Лиллис изображает одновременно Джеймса и Алиссу из «Конца света» как визуально, так и характером. Режиссура тоже целиком оттуда, с тем же саундтреком, планами и приколами, и разве что операторская работа не столь хипстерская. Те же бесконечные закадровые комментарии. Здесь такие же тёплые домашние интерьеры, как в «Странных делах», и подростковые любовные перипетии из «Просвещения», а вся паранормальность — это почти до самого конца только малозначительное фантастическое допущение. Допустим, как в кинговской «Кэрри», которую «Мне это не нравится» тоже жирно переосмысливает.

Причём вся эта вторичность — это не то чтобы плохо. Это для тех, кому оригинальных сериалов было мало. Кино всё равно уютное, шутки смешные, подростки талантливые: можно продолжать. Но не то чтобы это сильно увлекательно. В сезоне 7 серий по 20 минут, включая титры, и вроде это мало, но с другой стороны, однажды появление ощущение, что всё слишком долго. В последних сериях становится ясно почему: пока главная героиня пыталась разобраться в своих переживаниях, и в целом все были заняты любовным четырёхугольником — вокруг множились более общие вопросы, специально и не специально. Как будто всё важное откладывалось. Как будто тянули время. Финал в худших голливудских традициях говорит: «Это только начало». Он это заявляет это в лоб, оставляя с чувством, что тебе показали не трейлер, но максимум пролог. А ещё терапевтическая мелодрама с одним фантдопущением разом превратилась в типичный комикс. А это спорная метаморфоза.

Мне это не нравится


 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название сериала: Мне это не нравится
Оригинальное название: I Am Not Okay with This
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Сериалы » Комикс
О сериале "Мне это не нравится":

София Лиллис («Оно») в подростковом комиксе «Нетфликс» от продюсеров «Очень странных дел» и режиссёра «Конца ...го мира».

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
ВперёдПила: СпиральСоник в киноДжентльменыЛюди Икс: Новые мутантыМиньоны: ГрювитацияТоп Ган: МэверикФорсаж 9
Недавние громкие новинки:
Мир Дикого западаЛучше звоните СолуОчень странные делаСоник в киноДжентльменыХищные птицыПлохие парни навсегдаКамуфляж и шпионаж

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Сериалы":
Байки из петли Трейлер
Миллиарды Русский тизер, сезон 5
Мир Дикого запада Саундтрек 3 сезона
Лучше звоните Солу Русский трейлер, сезон 5
Мне это не нравится Русский трейлер
Мир Дикого запада 3 сезон, русский трейлер
» 3 сезон, трейлер
Мне это не нравится Трейлер
Очень странные дела 4 сезон, тизер
Изменённый углерод Рекап
» Трейлер, 2 сезон
Молодой Папа Титры сериала "Новый папа"
Изменённый углерод Тизер, сезон 2
Лучше звоните Солу Тизер, сезон 5
» Русский тизер, сезон 5
 
Новые трейлеры:
Байки из петли Трейлер
Неизбранные дороги Отрывок
Мулан TV-ролик 3
Тихое место 2 Отрывок
Вперёд Ролик об озвучании
Миллиарды Русский тизер, сезон 5
Не время умирать Дублированный ролик о съёмках
Вперёд О съёмках 2
Лига монстров Русский трейлер
» Трейлер
Человек-невидимка Пранк
Мулан О съёмках
Охота Международный трейлер
Мир Дикого запада Саундтрек 3 сезона
Девушка, подающая надежды Русский трейлер
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2020 февраль март апрель май
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Мне это не нравится:

Мне это не нравится
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 11
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Мне это не нравится: Могут повторить
Оперативный постмодерн на то, что ещё два года назад было самой хайповой темой, и то, что хайпово на самом Netflix прямо сейчас

Пушки Акимбо: Перочинный боевик
Авторы будто физически неспособны сосредоточиться на собственных идеях, их всё время ведёт куда-то в сторону чужой несвежей копи-пасты

Подлинная история банды Келли: Поэтам здесь не место
Если у Курцеля и есть какая-то романтика, то это специфический для австралийцев живописный тлен

Джентльмены: Чисто британская история
Это настоящий детектив, в котором до самого конца не понимаешь, кого запихнут по частям в холодильник

Удивительное путешествие доктора Дулиттла: Самую малость
Фильм хочет быть детским приключением про забавного доктора в окружении говорящих животных, но способен быть только неловко-милым
Ещё рецензии


Кинокадр Новинки кино 2020 фильмы 2020 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2020   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

Оскар 2020, фоторепортаж . «Соник в кино», рецензия . «Джентльмены», рецензия . «Пушки Акимбо», отзыв . «Хищные птицы», рецензия . «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», отзыв . «Новый Папа», отзыв . «1917», отзыв . «Мне это не нравится», отзыв . «Подлинная история банды Келли», отзыв . «Плохие парни навсегда», рецензия .
 
Афиша кино Новинки кино 2020 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Пушки Акимбо", "Подлинная история банды Келли", "Джентльмены", "Соник в кино", "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", "Лёд 2", "Яга. Кошмар темного леса", "Зов предков"
Новинки кино 2020: "Вперёд", "Бладшот", "Тихое место 2", "Мулан", "Люди Икс: Новые мутанты", "Не время умирать", "Спутник", "Чёрная Вдова", "История Дэвида Копперфилда"

2003-2020 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   