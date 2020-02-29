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Мне это не нравится
Рецензия: Могут повторить
Самое важное, что нужно знать про новый сериал Netflix «Мне это не нравится» — это что он специально вторичный. Это такой кроссовер всего современного детско-подросткового кино, причём как в кадре, так и за кадром. Продюсер «Очень странных дел», режиссёр — «Конца… мира», первоисточник — автора того же «Конца», в главных ролях — подростки из «Оно». И если в новых «Охотниках за привидениями» похожая ситуация выглядит именно как желание попасть в тренд, то у Netflix это натурально оперативный постмодерн на то, что ещё два года назад было самой хайповой темой, и то, что хайпово на самом Netflix прямо сейчас. Это «Очень странные дела», из которых убрали монстров, зато добавили «Сексуального просвещения». Можно сказать, «Мне это не нравится» — самый нетфликсовый сериал на данный момент.
Звезда «Оно» София Лиллис изображает одновременно Джеймса и Алиссу из «Конца света» как визуально, так и характером. Режиссура тоже целиком оттуда, с тем же саундтреком, планами и приколами, и разве что операторская работа не столь хипстерская. Те же бесконечные закадровые комментарии. Здесь такие же тёплые домашние интерьеры, как в «Странных делах», и подростковые любовные перипетии из «Просвещения», а вся паранормальность — это почти до самого конца только малозначительное фантастическое допущение. Допустим, как в кинговской «Кэрри», которую «Мне это не нравится» тоже жирно переосмысливает.
Причём вся эта вторичность — это не то чтобы плохо. Это для тех, кому оригинальных сериалов было мало. Кино всё равно уютное, шутки смешные, подростки талантливые: можно продолжать. Но не то чтобы это сильно увлекательно. В сезоне 7 серий по 20 минут, включая титры, и вроде это мало, но с другой стороны, однажды появление ощущение, что всё слишком долго. В последних сериях становится ясно почему: пока главная героиня пыталась разобраться в своих переживаниях, и в целом все были заняты любовным четырёхугольником — вокруг множились более общие вопросы, специально и не специально. Как будто всё важное откладывалось. Как будто тянули время. Финал в худших голливудских традициях говорит: «Это только начало». Он это заявляет это в лоб, оставляя с чувством, что тебе показали не трейлер, но максимум пролог. А ещё терапевтическая мелодрама с одним фантдопущением разом превратилась в типичный комикс. А это спорная метаморфоза.
Название сериала: Мне это не нравится
Оригинальное название: I Am Not Okay with This
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О сериале "Мне это не нравится":
София Лиллис («Оно») в подростковом комиксе «Нетфликс» от продюсеров «Очень странных дел» и режиссёра «Конца ...го мира».
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Мне это не нравится:
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