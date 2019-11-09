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Конец ***го мира
Рецензия: 2 сезон: А теперь живи с этим
Второй сезон «Конец ...го мира» верен первому во всём, кроме общей тональности, и это делает его одновременно знакомым и совсем другим. Такие же чуткие паузы, ироничный хипстерский нарратив, невероятно обаятельные главные актёры и стиль. Но реальность дала героям сдачи за юношеский бунт, все стали грустно-разочарованными, заключенными в свои личные сожаления и психотравмы, и тематика слегка поменялась.
Отчасти это всё ещё кино про взаимоотношения, но уже не романтические юношеские, а взрослые и надломленные. Герои больше не подростки, и теперь они одиноки и потеряны не потому, что им захотелось, а потому что так сложилось. Второй сезон уже стопроцентно взрослая, кризисная терапевтическая история, где между мелодрамой о воссоединении и лёгкой чёрной комедией говорят на более общие темы: как отпустить, как жить дальше, и как всё-таки быть счастливым.
И это всё ещё кино про побег, но более абстрактный, потому бегут здесь от чего угодно, но вокруг дома. Бегут от туманного будущего в рутинную семейную жизнь, чтобы потом сбежать обратно. Бегут от смерти, всюду за собой таская покойника. Бегут от уродливой правды. Как образно так и буквально, все ходят вокруг да около, милые, смешные и трагичные, чтобы спустя много ссор и один труп принять вещи такими, какие они есть. Финал идеален, как в сказке, но как ни странно, ощущается именно таким, как нужно.
Название сериала: Конец ***го мира
Оригинальное название: End of the F***ing World
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О сериале "Конец ***го мира":
Netflix представляет сериальную экранизацию одноимённого графического романа Чарльза С. Форсмана про сбежавших из дома семнадцатилетних подростков.
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