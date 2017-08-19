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В гостях у Элис, Снова дома / Снова дома | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 19.08.17 ссылка на ролик

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Название фильма: В гостях у Элис
Оригинальное название: Home Again
Прокат в России фильма "В гостях у Элис": 7 сентября 2017 года
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» Голливуд » Мелодрамы
» Голливуд » Комедии » Романтические комедии
О фильме "В гостях у Элис":

Сорокалетняя мать-одиночка внезапно для себя завязывает три романа с молодыми людьми.

В ролях: Риз Уизерспун, Нэт Вольф, Майкл Шин.

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В гостях у Элис, Снова дома:

В гостях у Элис, Снова дома
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 10
трейлеры: 3

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