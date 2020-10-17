Название фильма: Деревенская элегия

Оригинальное название: Hillbilly Elegy

О фильме "Деревенская элегия":

Эми Адамс и Гленн Клоуз в мелодраме Рона Ховарда о семейке стереотипных «хилбилли», полуграмотных белых жителей предгорий Аппалачей, в которой пьющая мать семейства постоянно воюет с созависимой бабушкой, а младшее поколение пытается оттуда сбежать при первой возможности.