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Деревенская элегия | Трейлеры
Трейлер New :: 17.10.20
Название фильма: Деревенская элегия
Оригинальное название: Hillbilly Elegy
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О фильме "Деревенская элегия":
Эми Адамс и Гленн Клоуз в мелодраме Рона Ховарда о семейке стереотипных «хилбилли», полуграмотных белых жителей предгорий Аппалачей, в которой пьющая мать семейства постоянно воюет с созависимой бабушкой, а младшее поколение пытается оттуда сбежать при первой возможности.
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Деревенская элегия:
Гипноз: Сомнамбула в океане
Пацаны: Сезон 2: Борцы и дети
Честный вор: Рыжий, честный, влюблённый
Гнездо: Нищета и собаки
Кто не спрятался: Нервное
16 октября, пятница
15 октября, четверг
14 октября, среда
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