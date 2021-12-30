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Рука Бога | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 30.12.21
Название фильма: Рука Бога
Оригинальное название: Hand of God
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О фильме "Рука Бога":
Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодой Папа») снял для «Нетфликс» полуавтобиографическую драму об Италии 80х.
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