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Рассказ служанки

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Рецензия: 4 сезон: Возвращение в невинность

Роман КОРНЕЕВ, 20 июня 2021
Рецензия

Третий сезон «Дневника служанки» оставил сюжет на таком мощном клиффхэнгере, что дальше могло быть что угодно, от мировой феминистической революции по торчер-триллер, в котором беглую Джун поймают и будут заново перевоспитывать в угоду мужским шовинистическим свиньям. В итоге первая половина сезона реально представляет собой нечто среднее между этими версиями. Сначала нам показывают странное полубезумное подполье, в котором командоров опаивают, проклятых насильников скармливают уже натурально свиньям, а беглые служанки в одеждах марф шастают по Галааду, как у себя дома. Однако хитрый план не удаётся, Джун всё-таки попадает в застенки и тут же всех сдаёт, потому что ей обещают сделать бо-бо дочке. Куда при этом смотрит и что при этом думает её приёмная командорская семья, не уточняется, ну, мизогинисты они такие, готовы на любые гадости, лишь бы умучить несчастную Джун.

Однако, как и всё в этом сериале, моральные страдания прерываются мощными гребками в виде сначала одного товарняка, потом другого, в конце концов Джун и Джанин (да, эти двое всегда были альтер-эго друг дружки, такой немудрящий символизм) на пару оказываются в роли своеобразных джентльменов удачи в бочке с молоком. В общем, вы уже поняли, это самый разнообразный сезон сериала, тут в одних локациях и с одной атмосферой не проходит больше одной, максимум двух серий. Постапокалиптическое роуд-муви в окрестностях Чикаго, зарисовка про двуличные канадские НКО, всё бодро, со своими вотэтоповоротами и своеобразным местным психологизмом, а главное — всё по-прежнему очень красиво снято. Ракурсы, светофильтры, в кои-то веки уместные квадрокоптеры.

Рассказ служанки

Спотыкается сериал, как всегда, по ту сторону канадской границы. Все эти кающиеся экс-тётушки, мстительные бывшие служанки и упорно продолжающие прибираться марфы, ну, и холодный бездушный самцовый мир, который не в состоянии понять тяжкую боль каждой женщины, ты сначала роди, а потом приходи. Даже секс тут какой-то странный, с каким-то садистско-феминистическим уклоном, когда несчастный мужчинка вынужден каждые три секунды переспрашивать «точно да, ты уверена»? А та не отвечает, как говорится, молчи, сойдёшь за умного. Но в целом изображать трагедию на благополучном канадском фоне получается так слабо и натужно, что приходится изобретать очередной велосипед, когда в ход идёт давняя заготовочка с судом над Фредом (и внезапно беременной Яснорадой, креативом настолько неуместным, что актёрам буквально стыдно это всё играть).

Суд, разумеется, тут же превращается в цирк, где Джун уверенным голосом твердит «насильник-насильник-насильник», Фред умело изображает припадок религиозного чувства, а три квёлых тётки-судьи всё суют Фреду под нос какие-то фотокарточки из предыдущих сериалов, на что он даже не понимает, что отвечать. В общем, завершается сезон таким же стремительным домкратом и так же, на самом деле, нелепо, как и предыдущий. И снова зритель не знает, что ожидать от уже анонсированного пятого. Да, надо забирать Ханну и Джанин (которая, как мы помним, это искалеченное альтер-эго Джун), но в целом что? Собрать партизанский отряд тёток-самоубийц и идти штурмовать проклятый мизогинистский Галаад? Эти могут.

Рассказ служанки


 
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Название сериала: Рассказ служанки
Оригинальное название: Handmaid's Tale
Планы выпуска: 2017 год
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» Сериалы » Драматические
        ... » Фантастические
О сериале "Рассказ служанки":

Постапокалиптический сериал Hulu по мотивам одноимённого романа Маргарет Этвуд, где человечество практически потеряло способность рожать детей. Главная героиня — редкое исключение, и теперь она стала «служанкой» — одной из наложниц, рожающих детей для командоров североамериканского тоталитарно-религиозного государства Галаад вместо их бесплодных жён.

В главной роли: Элизабет Мосс.

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Рассказ служанки:

Рассказ служанки
постеры сериала: 10
кадры из сериала: 58
трейлеры: 19

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