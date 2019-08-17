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Рассказ служанки

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Рецензия: 3 сезон: Детки в клетке

Роман КОРНЕЕВ, 17 августа 2019
Рецензия

Если в первом сезоне «Рассказ служанки» просто рассудительно ненавидел мужских шовинистических свиней кровавого Галаада, под которым в целом понимался мир «рэйп калчер» в том виде, в котором его понимают современные феминистки, а во втором главгероиня всё-таки взяла себя в руки и начала после растянутых на целую серию родов заниматься спасением хотя бы собственного ребёнка, то в третьем бывшая Фредова принялась и вовсе ходить по воде, окормлять семью хлебами страждущих и стрелять от бедра.

Не сразу, конечно, поначалу сюжет благостно повествует о либеральном командоре и сложной групповой динамике его дома, только изредка прерываясь на мужененавистничество и членовредительство, однако попутные бихейвиористские ужасы простой американской тётки демонстрируются традиционно красиво, с заламыванием рук в рапиде, стрельбой в супермаркете и абсолютно шикарной экзистенциальной драмой в больничке с коматозной предательницей движения неприсоединения. Фредова-Джун, которая теперь Джозефова, героически ненавидит камеру под каждый занавес серии, и всё это ведёт непонятно куда, поскольку бесконечно так продолжать не получится.

Рассказ служанки

И словно вдруг встрепенувшись, за три серии до финала сериал решает идти ва-банк. Главгероиня такая: «мы спасём детей, кучу детей», и все такие — а чо, так можно было? Тут же все начинают бегать, как ошпаренные революционные матросы на зебрах, а сериал превращается в комбинаторику из офигительных историй, стремительных домкратов, вотэтоповоротов и мощных гребков, так что ты поневоле отвлекаешься от идеологической мизандрии и начинаешь гадать, а не решили ли они так свернуть сериал окончательно.

То есть насколько первые девять серий медитативно-ниочёмные (вот это всё «грешница-грешница-грешница», на этом моменте фемки наверняка реально подсигивали на попАх) и про бытовой психологизм, настолько последние четыре про убийства, хитрые планы и вообще это в какой-то момент шпионский нуар-боевик. Пешки летят с доски шпалерами. Фред с Яснорадой — пиу, Ник — бздынь, жена Лоуренса шасть, ну, и «грешница» как спусковой крючок этого всего. И до самого упора финальной серии кажется, что вот оно, финал, в конце все танцуют. Но товарищи из Hulu, потянув интригу до последнего, буквально за минуту до финала всё отменили и нет, будет ещё четвёртый сезон. О чём он может быть? Галаад наконец завоюют? Не похоже, что это реальный сценарий. Всех служанок повесят? Тоже непонятно. Или героическая Джун снова станет искать самолёт, но чтобы что? Спасать на нём всех-всех оставшихся? Это должен быть очень большой самолёт.

Рассказ служанки


 
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Название сериала: Рассказ служанки
Оригинальное название: Handmaid's Tale
Планы выпуска: 2017 год
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        ... » Фантастические
О сериале "Рассказ служанки":

Постапокалиптический сериал Hulu по мотивам одноимённого романа Маргарет Этвуд, где человечество практически потеряло способность рожать детей. Главная героиня — редкое исключение, и теперь она стала «служанкой» — одной из наложниц, рожающих детей для командоров североамериканского тоталитарно-религиозного государства Галаад вместо их бесплодных жён.

В главной роли: Элизабет Мосс.

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Рассказ служанки:

Рассказ служанки
постеры сериала: 10
кадры из сериала: 58
трейлеры: 7

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