Название фильма: Грейхаунд

Оригинальное название: Greyhound

О фильме "Грейхаунд":

Том Хэнкс написал сценарий по роману «Добрый пастырь» о капитане эсминца с позывным «Грейхаунд», сопровождающем атлантический конвой в 1942 году. По пути конвой атакуют немецкие подводные лодки.