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Грейхаунд | Трейлеры

Трейлеры » Война Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 19.07.20


Все ролики фильма "Грейхаунд" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Грейхаунд
Оригинальное название: Greyhound
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» Голливуд » Военные
О фильме "Грейхаунд":

Том Хэнкс написал сценарий по роману «Добрый пастырь» о капитане эсминца с позывным «Грейхаунд», сопровождающем атлантический конвой в 1942 году. По пути конвой атакуют немецкие подводные лодки.

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Грейхаунд:

Грейхаунд
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 6
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Сквозь снег: Хвостовики и носовики
Большую часть фильма составляет вставной детектив на пути к искомой революции

Грейхаунд: Дас Церштёрер
Внутренняя война одного капитана быстро превращается в захватывающий, но довольно пустой боевик, в котором моряки перекидываются командами

Палм-Спрингс: Вечность и динозавры
В некоторые моменты фильм достигает терапевтической мелодраматичности фантастического ромкома, который оказался чем-то большим

Бессмертная гвардия: Старо как мир
Сначала это новый «Горец» в духе супергеройского комикса, а потом «Мумия» с Томом Крузом

Тьма: 3 сезон: Мир Адама и мир Евы
Времён, реальностей, персонажей, возрастов персонажей тут становится так много, что узел этот приходится буквально разрубать
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17 июля, пятница

Люди Икс: Новые мутанты, X-Men: New Mutants
» Тизер-трейлер

16 июля, четверг

Палм-Спрингс, Palm Springs new
постеров: 1, кадров: 5
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Проект Сила, Project Power new
постеров: 2, кадров: 1
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