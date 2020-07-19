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Грейхаунд | Трейлеры
Отрывок New :: 19.07.20
Название фильма: Грейхаунд
Оригинальное название: Greyhound
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О фильме "Грейхаунд":
Том Хэнкс написал сценарий по роману «Добрый пастырь» о капитане эсминца с позывным «Грейхаунд», сопровождающем атлантический конвой в 1942 году. По пути конвой атакуют немецкие подводные лодки.
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