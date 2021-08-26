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Легенда о зеленом рыцаре | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Русский отрывок New :: 26.08.21

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Все ролики фильма "Легенда о зеленом рыцаре" (12, из них 4 новых)

 
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Название фильма: Легенда о зеленом рыцаре
Оригинальное название: Green Knight
Прокат в России фильма "Легенда о зеленом рыцаре": 26 августа 2021 года
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» Голливуд » Фэнтэзи
О фильме "Легенда о зеленом рыцаре":

Дев Патель в гротескной экранизации анонимного стихотворного рыцарского романа 14 века о племяннике Короля Артура сэре Гавейне.

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Легенда о зеленом рыцаре:

Легенда о зеленом рыцаре
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 12

Рецензии и обзоры

Воспоминания: Мы всё забыли

Занятная, отдающая вестерном фантастическая нуар-мелодрама, в которой больше любуются актёрами, чем рассказывают увлекательную историю. У авторов было всё, осталось придумать хороший сценарий, чего они в итоге не сделали

Легенда о зелёном рыцаре: Шутки ради
Претенциозная сказочная притча о том, как обрести храбрость умереть достойно

Кодекс киллера: Уйти нельзя остаться
Долго притворяется скучным старомодным боевиком, но однажды ломается изнутри во всех отношениях

Главный герой: Я и мой парень
Перед нами кибермелодрама в стиле фильма «Она», только не меланхоличная, а напротив, развесёлая

Не дыши 2: Старик и горе
Демонический слепой старик превратился в старого Рэмбо, защищающего свою дочь
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Трейлеры, кадры, постеры:

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25 августа, среда

Утреннее шоу, Morning Show
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Шан-Чи и легенда Десяти колец, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
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» Репортаж с премьеры
» Минутный трейлер
» Музыкальный ролик

24 августа, вторник

Человек-паук: Нет пути домой, Spider-Man: No Way Home new
постеров: 1, кадров: 6
» Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер

Веном 2, Venom: Let There Be Carnage
постеров: +1

Холодный расчёт, Card Counter new
постеров: +1

23 августа, понедельник
Бокс-офис США: «Воспоминания» не взлетают, «Главный герой» остаётся главным
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22 августа, воскресенье
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