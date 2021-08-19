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Легенда о зеленом рыцаре | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Пятиминутное превью New :: 19.08.21

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Все ролики фильма "Легенда о зеленом рыцаре" (10, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Легенда о зеленом рыцаре
Оригинальное название: Green Knight
Прокат в России фильма "Легенда о зеленом рыцаре": 26 августа 2021 года
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» Голливуд » Фэнтэзи
О фильме "Легенда о зеленом рыцаре":

Дев Патель в фэнтэзи о наследнике Короля Артура сэре Гавейне.

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Легенда о зеленом рыцаре:

Легенда о зеленом рыцаре
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 10

Рецензии и обзоры

Главный герой: Я и мой парень
Перед нами кибермелодрама в стиле фильма «Она», только не меланхоличная, а напротив, развесёлая

Не дыши 2: Старик и горе
Демонический слепой старик превратился в старого Рэмбо, защищающего свою дочь

Отряд самоубийц 2: миссия навылет: Кровавый аквариум + подкаст
Фильм ни о чём не беспокоится, кроме своих маленьких моментов, причём неважно, сентиментальных, милых или циничных

Полночь на злаковом поле: Недалеко от Пенсаколы
Меган в юбчонке на кровати мотеля. Меган в кандалах в сарае. Тут вообще всё очень необязательное и для проформы

Круиз по джунглям: Конкистадоры реки Амазонки
Вместо пиратов с их проклятием — конкистадоры с их проклятием, вместо Элизабет Свонн — Эмили Блант, наконец, вместо капитана Джека Воробья — шкипер Фрэнк
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18 августа, среда

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» Отрывок 2
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Кэндимен, Candyman
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17 августа, вторник

Петровы в гриппе
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