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О чём говорят мужчины. Продолжение
о фильме: рецензия | кадры: 41 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Мы из прошлого
Когда 8 лет назад «Квартет И» начинал историю «О чём говорят мужчины», сразу было понятно, что это надолго, и опять же стало понятно, что это будет ужасно скучно. Это были не отвлечённые гэги «как бы радио», а такой коллективный Гришковец (или, если хотите, такой абстрактный гришковец с маленькой буквы), такой жанр, в котором небритые артисты на камеру рассуждают о том, что «показали кукольный мультфильм, а я не обиделся». Такое юмористическое философствование. В общем так и получилось. Сначала прямое продолжение, а потом и рекламный веб-сериал про бухалыч в Амстердаме быстро и качественно завели всю историю в такой непроходимый и главное несмешной тупик, что продолжений уже никто не ждал, тем более что команда и сама сообразила, вернувшись к своим традиционным темам вроде «Быстрее, чем кролики» или «Дня выборов 2». Но всё как-то с переменным успехом, так что кино с длинным названием «О чём говорят мужчины. Продолжение» выглядит (да по факту и является) скорее таким способом снова войти в ту же воду, нежели результатом появления какой-то прорывной идеи.
Синопсис в этом смысле показателен — Камиль внезапно зовёт своих друзей поехать с ним в Питер, а они так же внезапно соглашаются. Конец. Там, конечно, есть ещё вставной номер про Сашу, его друга и деньги, а также ну совсем вставной номер про день рождения любимого дяди, и очень, очень, очень много продакт-плейсмента.
Рекламируются банки, пиво, танчики, авиакомпании и персонально РЖД. А также Прохоров в роли Прохорова, мол, у нас этого гуталина ну просто завались. Это вообще, если хотите, кино про бабки — как и где достать-выпросить-одолжить (и смотрит вот так), а также как потом со вкусом потратить (непритязательно мордой в миску чёрной икры). Что как бы если и не говорит об истинной подоплёке выхода очередного фильма, то во всяком случае на это прозрачно намекает по Фрейду.
А о чём ещё говорить престарелым ловеласам, которым даже про возможную гомосексуальность Лёши шутить уже не получается, настолько тот постарел, огрузнел и поседел, как не канает больше Слава на роль героя-любовника, хоть и пытается изо всех сил изображать нэйкед-йогу в стиле «о чём с тобой трахаться». В кадре сплошные «папики с пузиками», которые хороши разве что в исполнении Ди Каприо, и сколько не носи джинсики в обтяжечку и серьгу в ухе, всё это настолько уныло, что в зале смеются разве что самые отчаянные фанаты, да и то делают это заранее, потому что самые ударные шутки уже звучали в трейлере.
По сути, если убрать всю рекламу, всё «Би-2», всех пьяных отпускников и бесконечные пролёты на квадрокоптере, то окажется, что перед нами внезапно эпитафия потусторонней парочке из Камиля и Мужика, которые устраивают своим пока ещё живым друзьям прощальный тур, грустно поглядывая на них через окошко тамбура. Оба в итоге внезапно оказываются живы (потому что не хватает яиц сыграть свою настоящую смерть, это вам не Серебряков), что окончательно обессмысливает всё мероприятие.
Прокат в России фильма "О чём говорят мужчины. Продолжение": 22 февраля 2018 года
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О фильме "О чём говорят мужчины. Продолжение":
Лёша, Слава, Камиль и Саша снова говорят, и на этот раз едут в Питер.
В ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Алексей Барабаш, Татьяна Догилева, а также Михаил Прохоров.
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