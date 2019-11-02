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Хороший лжец | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 7 | постеры: 2 | в ролях
Дублированный TV-ролик New :: 02.11.19
Название фильма: Хороший лжец
Оригинальное название: Good Liar
Прокат в России фильма "Хороший лжец": 14 ноября 2019 года
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О фильме "Хороший лжец":
Хелен Миррен и Йен Маккелен в драме Билла Кондона о мошеннике, который, встретив богатую вдову, неожиданно для самого себя начал заботиться о ней.
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