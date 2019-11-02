Название фильма: Хороший лжец

Оригинальное название: Good Liar

О фильме "Хороший лжец":

Хелен Миррен и Йен Маккелен в драме Билла Кондона о мошеннике, который, встретив богатую вдову, неожиданно для самого себя начал заботиться о ней.