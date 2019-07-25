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Щегол | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 25.07.19

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Название фильма: Щегол
Оригинальное название: Goldfinch
Прокат в России фильма "Щегол": 12 сентября 2019 года
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» Голливуд » Драмы
        ... » Экранизации
О фильме "Щегол":

Экранизация романа лауреата Пулитцеровской премии Донны Тартт о мальчике, усыновлённом богатой семьёй после того, как его мать погибла во время взрыва в музее.

В ролях: Сара Полсон, Люк Уилсон, Джеффри Райт, Николь Кидман.

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Щегол:

Щегол
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 7
трейлеры: 3

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