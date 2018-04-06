Рецензия: Позовите спецэффект

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 6 апреля 2018

Релиз первого «Гоголя», конечно, был чистой авантюрой. Продюсеры просто склеили первые эпизоды сериала-процедурала (что уже смешно), назвали «Начало», в трейлеры нагло включили кадры даже из невошедших серий — и отправили в вольное плаванье, которое внезапно, частично по причине зрительской неосведомлённости, частично из-за народной любви к Гоголю, принесло много бабла. Продолжение, которое должно было выйти через месяц, перенесли на полгода, и вот мы здесь, на «Гоголь. Вий», где показывают сериал, ещё лучше адаптированный под кинотеатры, но всё равно оставшийся сериалом.

По-прежнему сложно воспринимать это не как разводку, потому что тебе снова показывают две серии процедурала. Наверняка авторам льстит сравнение с «Властелином колец», и они предлагают воспринимать вторую часть как «Две башни», тем самым оправдывая отсутствие завязки и финала, но это слишком льстивое и немного неверное сравнение. Эпизоды связаны сквозной линией маньяка-назгула, который убивает молодых девушек, но сами по себе это отдельные истории, которые почти не имеют отношения к основному сюжету. Если бы маленькие детективные сюжеты имели последствия, возможно, смотрелось бы органичнее, но этого нет.

История маньяка не развивается никак. Он появляется несколько раз, смешно выбивает двери и пропадает в ночи. Основной сюжет остаётся там же, где был полгода назад.

Ещё хуже, что новые серии неравноценные. Первая — это камерный детектив про жадность и веру в бога. Он поверхностный, короткий и простой как палка. Только начинается — и уже развязка. Сюжетный поворот поразительно бесхитростный. Но хотя бы смотрится гладко и последовательно. Это неожиданный плюс, потому что второй эпизод — сложнее и богаче, со множеством важных линий, но зато ужасно неровный. В нём одновременно триллер про новый хитрый план маньяка и триллер про ведьму, который завершается Вием. Оба надуманно и косвенно связаны. Словно когда-то они были разными эпизодами, которые хитро смонтировали в один для проката. Это объяснило бы, почему мотивация Гоголя получилась такой странной: вместо того, чтобы защищать девушек в амбаре, он уходит изгонять демонов в церковь, то есть занимается не самой важной работой.

Но даже если принять авторские правила игры, всё равно получается, что тебя обманули. Вторая часть называется «Гоголь. Вий», но речь про Вия заходит лишь в самом финале. Тебе не объясняют, кто это и почему ведьма его позовёт. А сам Вий появляется на минуты две — в качестве красочного спецэффекта, которого хватает только на цитату «Поднимите мне веки!». Да, лишний постпродакшн пошёл пользу, кульминация выглядит хорошо, не телевизионно, но всё равно ожидание того не стоило. Появление Вия вольно перерисовано с 50-летнего фильма, и это даже приятно, несмотря на балаган, графоманию и Око Саурона, но эпизод слишком короткий, чтобы искупить полтора часа унылого ожидания. Понятно, что хочется продать как можно дороже, но имейте совесть, нельзя называть фильм «Вий», а самого Вия делать вставным и мимолётным. Он не нужен этому фильм, он никак не обоснован. И это расстраивает больше, чем миллион нелепых сценарных и постановочных деталей, которые есть в «Гоголе».