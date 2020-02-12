Название фильма: Джентльмены

Оригинальное название: Gentlemen

О фильме "Джентльмены":

Мэтью Макконахи в криминальном боевике Гая Ритчи про британского наркобарона, выпускника Оксфорда, который пытается продать свою империю клану миллиардеров из Оклахомы.