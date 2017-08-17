Apple начнёт снимать телесериалы Корпорация Apple намерена начать создавать собственные телешоу и сериалы...

Красивая, яркая, наивная, фантазийная, впечатляющая, завораживающая, ироничная, авантюрная сказка в лучших традициях ЗВ и Хеллбоя 2 могла бы быть... далее

Умерла Вера Глаголева На 62-м году жизни скончалась известная российская актриса Вера Глаголева. Как сообщается, артистка умерла в США от онкологического заболевания...