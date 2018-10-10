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Главный кандидат | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 10.10.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Главный кандидат
Оригинальное название: Front Runner
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О фильме "Главный кандидат":
1988 год. Сенатор Гэри Харт баллотируется в президенты, но его компания летит под откос, когда всплывает его любовная интрижка.
В ролях: Хью Джекман, Вера Фармига, Джей Кей Симмонс. Режиссёр: Джейсон Рейтман.
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