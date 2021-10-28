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Основание | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках 2 New :: 28.10.21

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Название сериала: Основание
Оригинальное название: Foundation
Планы выпуска: 2021 год
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О сериале "Основание":

Сценарист Дэвид Гойер и режиссёр Руперт Сандерс (игровой «Призрак в доспехах») представляют экранизацию серии романов Айзека Азимова об Основании, организации математика Гэри Селдона, который при помощи изобретённой им науки «психоистории» и т.н. «Плана Селдона» предсказал падение и возрождение Галактической Империи, на протяжении тысячелетия тайно и явно формируя события, составляющие историю завоевавшего космос человечества.

В главной роли: Джаред Харрис.

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Основание:

Основание
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 1
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Последняя дуэль: Серый рыцарь
Главная героиня твердит о своей правоте, но ей никто по сути и не противоречит, кроме коварного насильника ле Гри

Хэллоуин убивает: Мифы и пародии
Классический Майерс бронзовеет в классического терминатора, в медленно ходячую машину

Веном 2: Теперь мы встречаемся
С прошлого фильма отношения этих двоих развили в ситкомовский броманс и две трети фильма крутят его как хотят

Старый Генри: Сейчас они покажут
Главному герою не удаются прыжки в окно, но зато удаются тревожные взгляды сквозь обманчиво спокойную решимость

Хороший, плохой, коп: Соревнование в харизме
Фильм ощутимо разбит на две части, где в первой — разговорная комедия с неожиданными нуарными оттенками, а вторая — одна большая перестрелка
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27 октября, среда

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26 октября, вторник

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25 октября, понедельник
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За океаном наконец стартовала «Дюна». Больших ожиданий, при месячном опоздании, новинка с собой не принесла...
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