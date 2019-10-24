Название фильма: Ford против Ferrari

Оригинальное название: Ford v. Ferrari

О фильме "Ford против Ferrari":

Основанная на реальных событиях гоночная экшн-драма о том, как Ford создал революционный гоночный автомобиль и бросил вызов Ferrari на 24-часовой гонке в Ле-Мане в 1966 году.

В ролях: Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон.

Режиссёр: Джеймс Мангольд.