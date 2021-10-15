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Фальшивомонетчик, День флага / День флага | Трейлеры

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 15.10.21


Все ролики фильма "Фальшивомонетчик" (3)

 
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Название фильма: Фальшивомонетчик
Оригинальное название: Flag Day
Прокат в России фильма "Фальшивомонетчик": 11 ноября 2021 года
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» Голливуд » Криминальные
» Голливуд » Байопики » ЖЗЛ
О фильме "Фальшивомонетчик":

Дочь Шона Пенна Дилан Пенн в криминальной мелодраме Шона Пенна о сложных взаимоотношениях отца-фальшивомонетчика и его дочери-журналистки. Основано на реальных событиях.

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Фальшивомонетчик, День флага:

Фальшивомонетчик, День флага
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Демоник: Воины света, воины добра
Если Бломкамп решил этим фильмом окончательно угробить свою карьеру — то он достиг ожидаемого

Игра в кальмара: Неестественный отбор
История увлекательно написана и эффектно поставлена. Она всегда обманывает ожидания и прекрасно манипулирует чувствами

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Продюсерам надо для начала что-то делать со своими сценаристами. А уже потом с, собственно, агентами «два нуля»

Веном 2: Теперь мы встречаемся
С прошлого фильма отношения этих двоих развили в ситкомовский броманс и две трети фильма крутят его как хотят

Дюна: Мессии Дюны + подкаст
Не будь фильм столь длинным, вполне возможно, мы бы ругали его за скомканность
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