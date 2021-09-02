Рецензия: Папа и доча

Роман КОРНЕЕВ , 2 сентября 2021

Шон Пенн редко снимает как режиссёр, и потому выбор именно этого сюжета для нового фильма с самого начала кажется ужасной проговоркой, если фильм «В диких условиях» был таким странным признанием в любви природным просторам, на которых Пенн неоднократно чуть окончательно не терялся (и его камео в «Уолтере Митти» — в ту же степь), то «День флага» (прямолинейнее было бы только название «День отца») — это такая надрывная, кишками наружу, попытка попросить прощения у собственной дочери, которая и играет дочь главного героя. Понятно, что после развода с Робин Райт у них, что называется, осадочек остался, но чтобы снимать целое кино — это нужно пребывать в депрессии уровня Снайдера с его «Армией зомби».

Сюжет, собственно, говорит сам за себя — основанная на реальных событиях биография Джона Фогеля, афериста и фальшивомонетчика, отсидевшего, вышедшего по УДО, а потом покончившего с собой по итогам полицейской погони, пересказана от имени его дочери, но все понимают, кто писал сценарий и кто вкладывал в её закадровый текст все эти строки. За длинными монологами только на первом плане чувствуется горечь и раскаяние, но по мере того, как нам тщательно вырисовывают полную бытовой хтони «обычную жизнь» взрослеющей дочи вдали от горемычного папеньки, зритель поневоле встаёт на его сторону.

Да, папа был мудак, но он был весёлый мудак. И пусть он был ненадёжным балбесом, с ним дочь чувствовала себя меньшим дерьмом, чем вдали от него. Во всяком случае нам очень стараются это преподнести. И даже этот выспренный финал с не вполне логичными слезами, размазываемыми по фальшивым банкнотам, он именно про то, что «плохонький, да свой, родной». Так что извинения, конечно, сложились не очень, подобному шаркающему ножкой и жмурящемуся от удовольствия раскаянию не очень веришь. С другой стороны, сняли дочу в кино, прочих родственников порадовали, маму попутно назвали чёрствой алкоголичкой, отчима обвинили в изнасиловании. В финальных титрах сообщают, что журналистка-прототип пишет книгу, и то хлеб.