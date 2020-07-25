Название сериала: Фарго

Оригинальное название: Fargo

О сериале "Фарго":

Первый сезон телесериала основан на одноимённой картине братьев Коэнов.

В нём снялись: Мартин Фриман, Билли Боб Торнтон.

Во втором сезоне полностью новая история. 1979 год. Очередная глушь. Офицер полиции, недавно вернувшийся из Вьетнама, расследует убийство в закусочной, как-то связанное с местными бандами и криминальным синдикатом. В то же время его назначают ответственным за приём в Фарго кандидата в президенты Рональда Рейгана.

Главные роли исполнили: Патрик Уилсон и Кирстен Данст.

Третий сезон: 2010 год, вражда двух братьев Стасси приводит к трагическим последствиям, одновременно в город приезжает некто В.М. Варго, международный криминальный финансист, у которого долгоиграющие планы на парковочную империю Стасси.

Главные роли исполнили: Эван Макгрегор, Мэри Элизабет Уинстед, Дэвид Тьюлис.