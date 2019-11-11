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Остров фантазий | Трейлеры
Русский трейлер New :: 11.11.19
Название фильма: Остров фантазий
Оригинальное название: Fantasy Island
Прокат в России фильма "Остров фантазий": 6 февраля 2020 года
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О фильме "Остров фантазий":
Режиссёр Джефф Уодлоу («Волк_одиночка») представляет ужастик об исполнении тайных желаний.
В ролях: Майкл Пенья, Мэгги Кью, Майкл Рукер.
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