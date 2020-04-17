Рецензия: Агент Пенья

Роман КОРНЕЕВ , 17 апреля 2020

Забавно наблюдать, как не только большой Голливуд ломанулся в сериалы, но и как сериалы обратным течением окончательно портят Голливуд, не просто возвращая его в глубокие девяностые, переходящие в восмидесятые, но и стремительно превращая любое кино в автопародию. Так «Остров фантазий» только позиционируется как остросоциальный слэшер про исполнение тайных желаний, что-то вроде «Охоты» на тропическом острове, но на деле представляет собой такой позаимствованный отовсюду фанфик-антологию. Тут вам и комедийный боевик про вечеринку, которая зашла не туда, и нечто пилообразное про последствия школьного буллинга, и мистические приключения про странный остров, и даже драма про исправление ошибок прошлого, но ни на одной из этих тематик фильм не задерживается ни на мгновение, несясь вперёд наперегонки с хронометражом.

Собственно так нынче устроены даже лучшие из сериалов. Даже такие авторские, как «Байки из Петли», не говоря уже о попсе вроде «Это мы». Ни секунду не концентрируясь на чём-то одном, они постоянно прыгают туда-сюда, смешивая жанры, путая персонажей и состоя сплошь из до боли знакомых лиц. И ладно бы фильм позиционировался как честная комедия или хотя бы честная антология (хотя полный метр слишком короток для таких экзерсисов), так нет же, он просто немотивированно скачет из жанра в жанр, не умея в итоге ни в один из них.

Только мы проникнемся драмой папы-военного или сгоревшего соседа, или заинтересуемся приключениями вокруг магического кристалла, или согласимся на расчленёнку, как нас тут же бац и выдёргивают куда-то ещё. Для фильма с таким небольшим количеством персонажей тут слишком много сюжетов и слишком много жанров, даже такой заведомо пародийный сериал как «Арчер» держится одного сюжета на протяжение всего сезона и да, хотя бы не забывает шутить. Собственно параллели между его сезоном на острове и «Островом фантазии» в итоге получаются совершенно прямыми вплоть до прямых совпадений сценок на причале для гидросамолётов, и фильм в итоге проигрывает по всем статьям. Потому что непонятно, где смеяться, потому что непонятно, почему насупленная драма тут в одном кадре монтируется с идиотизмом, а шутка с гранатой должна нами в итоге восприниматься трагедией. Ну и да, Фиггис-Пенья как с самого начала не тянет на демиурга местного безумного диснейленда, так до конца и остаётся немым знаком вопроса — почему тут его все воспринимают всерьёз?