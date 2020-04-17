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Остров фантазий

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Агент Пенья

Роман КОРНЕЕВ, 17 апреля 2020
Рецензия

Забавно наблюдать, как не только большой Голливуд ломанулся в сериалы, но и как сериалы обратным течением окончательно портят Голливуд, не просто возвращая его в глубокие девяностые, переходящие в восмидесятые, но и стремительно превращая любое кино в автопародию. Так «Остров фантазий» только позиционируется как остросоциальный слэшер про исполнение тайных желаний, что-то вроде «Охоты» на тропическом острове, но на деле представляет собой такой позаимствованный отовсюду фанфик-антологию. Тут вам и комедийный боевик про вечеринку, которая зашла не туда, и нечто пилообразное про последствия школьного буллинга, и мистические приключения про странный остров, и даже драма про исправление ошибок прошлого, но ни на одной из этих тематик фильм не задерживается ни на мгновение, несясь вперёд наперегонки с хронометражом.

Собственно так нынче устроены даже лучшие из сериалов. Даже такие авторские, как «Байки из Петли», не говоря уже о попсе вроде «Это мы». Ни секунду не концентрируясь на чём-то одном, они постоянно прыгают туда-сюда, смешивая жанры, путая персонажей и состоя сплошь из до боли знакомых лиц. И ладно бы фильм позиционировался как честная комедия или хотя бы честная антология (хотя полный метр слишком короток для таких экзерсисов), так нет же, он просто немотивированно скачет из жанра в жанр, не умея в итоге ни в один из них.

Только мы проникнемся драмой папы-военного или сгоревшего соседа, или заинтересуемся приключениями вокруг магического кристалла, или согласимся на расчленёнку, как нас тут же бац и выдёргивают куда-то ещё. Для фильма с таким небольшим количеством персонажей тут слишком много сюжетов и слишком много жанров, даже такой заведомо пародийный сериал как «Арчер» держится одного сюжета на протяжение всего сезона и да, хотя бы не забывает шутить. Собственно параллели между его сезоном на острове и «Островом фантазии» в итоге получаются совершенно прямыми вплоть до прямых совпадений сценок на причале для гидросамолётов, и фильм в итоге проигрывает по всем статьям. Потому что непонятно, где смеяться, потому что непонятно, почему насупленная драма тут в одном кадре монтируется с идиотизмом, а шутка с гранатой должна нами в итоге восприниматься трагедией. Ну и да, Фиггис-Пенья как с самого начала не тянет на демиурга местного безумного диснейленда, так до конца и остаётся немым знаком вопроса — почему тут его все воспринимают всерьёз?

Остров фантазий


 
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Название фильма: Остров фантазий
Оригинальное название: Fantasy Island
Прокат в России фильма "Остров фантазий": 5 марта 2020 года
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» Голливуд » Ужасы и мистика
О фильме "Остров фантазий":

Режиссёр Джефф Уодлоу («Волк_одиночка») представляет триллер об исполнении тайных желаний.

В ролях: Майкл Пенья, Мэгги Кью, Майкл Рукер.

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Остров фантазий:

Остров фантазий
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 13
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Остров фантазий: Агент Пенья
Ладно бы фильм позиционировался бы честная антология, так нет же, он просто немотивированно скачет из жанра в жанр

Ритм-секция: Возьми себя в руки
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Любовь. Свадьба. Повторить: Что мы наделали
Всех запирают в одном красивом итальянском доме в свадебный день наедине с шутками и конфликтами из нулевых

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Сериал получился не только экранизацией картин Столенхага, но и ностальгической притчей о том, что всё это было мгновение назад

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