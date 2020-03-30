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Охота

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Их борьба

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 30 марта 2020
Рецензия

«Охоту» написали авторы новых «Хранителей», а спродюсировал главный продюсер триллеров на сегодня Джейсон Блум, но это бэкграунд, о котором с большим удивлением узнаешь потом. Нужно пережить два вступления, но потом кино начнёт сценарно, идейно и постановочно стремительно меняться, развиваться и взрослеть. И это делать она будет быстро, смело и неожиданно.

Возможно, идея охоты на рандомных людей в лесу пришла из популярности королевских битв, уже несколько лет являются главным трендом в видеоиграх. А возможно, Блум решил сделать кино, концептуально похожее на хитовый «Прочь», тоже спродюсированный им. Он никогда не упускал возможности заработать на успешной идее несколько раз.

«Охота» аж полчаса морочит голову: не понимаешь ни жанра, ни тональности, ни кто главный герой. Каждые пять минут всё меняется, и даже когда кино прекращает играть с тобой, продолжаешь ему не доверять, и это недоверие до конца не исчезает до последнего кадра. Сначала оно стебётся над персонажами и зрительскими ожиданиями, используя брутальные циничные подколы, как будто это фильм Адама Вингарда или Квестина Дюпье, а потом стебётся уже над новой политкорректностью и леваками. С одной стороны тут, высокомерные богачи, которые рассуждают, насколько этично называть чёрных чёрными или нужно ли включать их в список жертв — ради дайвёрсити. А с другой, сами жертвы — воинственные анонимусы из интернета, ломающие чужие карьеры одним надуманным хайпом.

Пока дешёвая трэшевая резня эволюционирует до драк из «Джона Уика», чёрная комедия разоблачается в злободневную, мизантропичную сатиру. «Охота» — это современные интернет-войны, переведённые в реальность. По обе стороны толпа идиотов и кретинов, и главная героиня, которой плевать на политическую риторику и мотивы своих убийц, наш новый моральный компас.

Охота


 
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Название фильма: Охота
Оригинальное название: Hunt
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» Голливуд » Боевики
        ... » Триллеры
О фильме "Охота":

Баттл-рояль о том, как за группой похищенных людей ведётся специально организованная охота.

В ролях: Хилари Суонк, Джастин Хартли (сериал «Это мы»).

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Охота:

Охота
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Охота: Их борьба
Полчаса непонятно, какой жанр, и кто главный герой. Каждые пять минут всё меняется, чтобы в итоге стать злободневной сатирой

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Новая экранизация Джейн Остин иногда хочет быть фильмом Веса Андерсона и даже неплохо в этом справляется

Патогены на экране: «Эпидемия», «Заражение», «Горячая зона»
Главный эффект, который производит просмотр перечисленных фильмов и сериалов: ты понимаешь, что надо поскорее самоизолироваться

Платформа: How dare you
На середине «Платформы» прекращаешь морщиться от того, как здесь омерзительно жрут, а смотришь кино исключительно как чужое размышление

Авеню 5: Хаус он да дек
История про корабль дураков, который летит неизвестно куда, рассказывается с тех же точек зрения, что все предыдущие политсатиры Ианнуччи
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