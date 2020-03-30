Рецензия: Их борьба

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 30 марта 2020

«Охоту» написали авторы новых «Хранителей», а спродюсировал главный продюсер триллеров на сегодня Джейсон Блум, но это бэкграунд, о котором с большим удивлением узнаешь потом. Нужно пережить два вступления, но потом кино начнёт сценарно, идейно и постановочно стремительно меняться, развиваться и взрослеть. И это делать она будет быстро, смело и неожиданно.

Возможно, идея охоты на рандомных людей в лесу пришла из популярности королевских битв, уже несколько лет являются главным трендом в видеоиграх. А возможно, Блум решил сделать кино, концептуально похожее на хитовый «Прочь», тоже спродюсированный им. Он никогда не упускал возможности заработать на успешной идее несколько раз.

«Охота» аж полчаса морочит голову: не понимаешь ни жанра, ни тональности, ни кто главный герой. Каждые пять минут всё меняется, и даже когда кино прекращает играть с тобой, продолжаешь ему не доверять, и это недоверие до конца не исчезает до последнего кадра. Сначала оно стебётся над персонажами и зрительскими ожиданиями, используя брутальные циничные подколы, как будто это фильм Адама Вингарда или Квестина Дюпье, а потом стебётся уже над новой политкорректностью и леваками. С одной стороны тут, высокомерные богачи, которые рассуждают, насколько этично называть чёрных чёрными или нужно ли включать их в список жертв — ради дайвёрсити. А с другой, сами жертвы — воинственные анонимусы из интернета, ломающие чужие карьеры одним надуманным хайпом.

Пока дешёвая трэшевая резня эволюционирует до драк из «Джона Уика», чёрная комедия разоблачается в злободневную, мизантропичную сатиру. «Охота» — это современные интернет-войны, переведённые в реальность. По обе стороны толпа идиотов и кретинов, и главная героиня, которой плевать на политическую риторику и мотивы своих убийц, наш новый моральный компас.