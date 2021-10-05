Название фильма: Вечные

Оригинальное название: Eternals

О фильме "Вечные":

Анжелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харрингтон в комиксе Марвел о расе вечных, которые издревле направляли земную цивилизацию, но в её дела не вмешивались.

Режиссёр: Хлоя Чжао («Земля кочевников»).