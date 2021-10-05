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Вечные | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Мстители

TV-ролик New :: 05.10.21

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Название фильма: Вечные
Оригинальное название: Eternals
Прокат в России фильма "Вечные": 4 ноября 2021 года
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» Блокбастеры » Кинокомиксы
» Франчайзы » Мстители
О фильме "Вечные":

Анжелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харрингтон в комиксе Марвел о расе вечных, которые издревле направляли земную цивилизацию, но в её дела не вмешивались.

Режиссёр: Хлоя Чжао («Земля кочевников»).

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Вечные:

Вечные
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 6
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Веном 2: Теперь мы встречаемся

«Веном 2» — он про этих двоих. С прошлого фильма их отношения развили в ситкомовский броманс и две трети фильма крутят его как хотят, исключительно ради фан-сервиса

Дюна: Мессии Дюны + подкаст
Не будь фильм столь длинным, вполне возможно, мы бы ругали его за скомканность

Мужские слёзы: Классика
Старомодный вестерн, где машины легко заменить лошадьми, но ничего не поменяется. Уютный, жанрово размытый, житейский

Холодный расчёт: Узники совести
Самоповторы — это либо отчаяние, либо стиль. У Шредера явно второе. Ему удобно создавать истории вокруг травмированных персонажей

Бестселлер: Дедушка старенький, ему всё равно
Посвящение отцу получается главным мессаджем, что делает фильм одновременно и в хорошем, и в плохом смысле скромным
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