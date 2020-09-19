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Энола Холмс | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Промо-ролик New :: 19.09.20
Название фильма: Энола Холмс
Оригинальное название: Enola Holmes
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О фильме "Энола Холмс":
Милли Бобби Браун («Очень странные дела») в фильме «Нетфликс» про сладшую сестру Шерлока Холмса.
В ролях Шерлока, Майкрофта и их мамы: Генри Кэвилл, Сэм Клафлин, Хелена Бонэм Картер.
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