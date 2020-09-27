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Энола Холмс
Рецензия: Её борьба
«Энола Холмс» — это популярные актёры из пула Netflix внутри детективного приключения для девочек, которое в целом можно смотреть кому угодно. Это немного «Гарри Поттер», где Хогвартс — шовинистская тюрьма, и немного «Тёмные начала», откуда убрали антиутопию и зверей. Но самое важное, это именно что комиксовая ориджин-история, где финал, к счастью, более-менее законченный, но буквально все персонажи с большой надеждой смотрят в лучшее, более интересное будущее.
Как бы ни казалось по трейлерам, Шерлок и Майкрофт здесь очень второстепенные персонажи, неожиданно похожие на менее карикатурных Дживса и Вустера, и они практически не участвуют в сюжетных событиях. Причём, именно Майкрофт-Клафлин, неожиданно похожий на молодого Хью Лори, лезет в дела 16-летней своенравной сестры, пытаясь поймать её и сделать леди, но даже он делает это без особого рвения, чтобы создать сюжетный конфликт, но не превратиться в злодея. Шерлок-Кэвилл в принципе не делает ничего, кроме как красиво ходит и сидит, с самодовольным видом травя байки или просто смеясь. Кэвилл вообще маскот фильма — самый популярный из Холмсов, самый обаятельный и самый бесполезный.
Но Милли Бобби Браун справляется сама. С энергией какой-нибудь Натали Портман, с хорошей способностью мгновенно переходить из драмы в комедию и обратно, она бесконечно ломает стены в духе Фрэнка Андервуда (снова Netflix точно осознанно ворует у самого себя), дерётся, как в «Пиратах», шутит гендерные шутки («Ты мужчина, когда я скажу»), борется против бытового сексизма (лёгкое противоречие с гендерными шутками, но ладно), распутывает загадки и в конце концов спасает Англию в принятии судьбоносного билля, в подробности которого сценаристы хитро решили не вдаваться. Про билль вышло, конечно, натужно, клишировано и слабо — когда все радуются и поздравляют Энолу с победой и спасением страны, но никто не объясняет, от чего именно её спасли. Это похоже на внутреннюю шутку из фильма про акул, которых нужно привлечь, но зачем — непонятно.
Детективного в итоге мало. Слишком часто кино отвлекается на судьбу самой Элоны, которую настойчиво убеждают, что её судьба — брак, вышивка и дети, а не погони и расследования, а она всё никак не убеждается. Слишком проста оказалась история маленького лорда, а интрига с пропавшей матерью вылилась в непонятную муть, с которой будут разбираться в следующем фильме. Путешествие оказалось важнее пункта назначения, и фактически ни на шаг эта история о рождении героя ничем не отличается от «Чудо-женщины», первого «Шерлока Холмса» Гая Ритчи или «Удивительного доктора Дулиттла», но это ровное, приятное кино, и в условиях, когда большие голливудские фильмы отложились на неопределённый срок, оно даже необходимое в каком-то смысле.
Название фильма: Энола Холмс
Оригинальное название: Enola Holmes
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О фильме "Энола Холмс":
Милли Бобби Браун («Очень странные дела») в фильме «Нетфликс» про сладшую сестру Шерлока Холмса.
В ролях Шерлока, Майкрофта и их мамы: Генри Кэвилл, Сэм Клафлин, Хелена Бонэм Картер.
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