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Удивительное путешествие доктора Дулиттла
о фильме: рецензия | кадры | трейлеры: 9 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Самую малость
«Дулиттл» стоил 175 миллионов долларов, но в фильме этих денег не видно. Как минимум, половина ушла на песню Sia в титрах, гонорары двум десяткам звёзд на озвучку животных и множество пересъёмок и переписываний сценария на постпродакшене.
Лучшая часть фильма — его анимационный пролог. Он слегка экономный, но всё равно вызывает большую ностальгию по диснеевской двухмерной анимации. Потом сразу же, как рисованный кадр переходит в игровое кино, магия фильма развеивается и больше не возвращается. Викторианская эпоха совсем не чувствуется, а практически всё кино снято на хромакее, где экономили даже на масштабах.
Фильм хочет быть детским приключением про забавного доктора в окружении говорящих животных, но для этого не делает ничего, кроме заимствований. Он подражает «Пиратам Карибского моря», немного «Фантастическим тварям» и «Принцу Каспиану», а Роберт Дауни почему-то сильно напоминает Джека Воробья, если бы его играл Тайка Вайтити. Его всегда окружают небанальные животные вроде трусливой гориллы, неуклюжего белого медведя, дерзкой белки, суетливой стрекозы и так далее, но это чисто подыгрывающий ансамбль, где каждый играет одну свою шутку на весь фильм. Дауни много переигрывает, и даже когда появляется эпизодичный брутальный тесть Бандерас, Дауни очевидно ему проигрывает в убедительности. Можно было сказать, что Бандерас украл всё шоу, если бы было, что красть.
Хотя для детей «Дулиттл» должен работать: буквально все персонажи, от животных до Дауни, всегда неловко-смешные или неловко-милые. Здесь неловкостью развлекают и пытаются очаровать. Но тут ситуация, как с тем солнечным зайчиком, которым Дулиттл отвлекает от себя тигра-людоеда. «Кошка всегда кошка, её легко отвлечь», — и эти короткие скетчи в две реплики между животными как раз являются такими солнечными зайчиками, которые отвлекают от того, что сюжета почти нет, а некоторые эпизоды — небрежная мешанина кадров. Полтора часа смонтировали в одном темпе аттракциона. Фильм летит, потому что умрёт, если остановится. Он многое не хочет объяснять, предлагая переключиться на новую тему. Он запутывается даже в тональностях. Например, взять эпизод, где мальчик попадает из ружья в белку и несёт её к доктору, чтобы спасти, а потом кино на пять минут включает комедию, знакомит с другими персонажами, и даже сам мальчик забывает, что у него в сумке умирает белка, улыбается новым друзьям, хлопает глазами по сторонам от удивления.
Как будто это не готовый фильм вовсе, а демо. Что там переснимали 21 день — непонятно. Скорее, наоборот, из отснятого материала вырезали 21 день съёмок. «Дулиттл» — это неправильные приоритеты, производственный ад и несколько мимими, скрывающих общее бессилие.
Название фильма: Удивительное путешествие доктора Дулиттла
Оригинальное название: Voyage of Doctor Dolittle
Прокат в России фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла": 20 февраля 2020 года
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О фильме "Удивительное путешествие доктора Дулиттла":
Роберт Дауни-младший в роли врача, который умел говорить с животными.
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