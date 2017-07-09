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Дюнкерк | Трейлеры
Трек "Supermarine" New :: 09.07.17 ссылка на ролик
Официальный тизер официального саундтрека.
Размещение: YouTube
Название фильма: Дюнкерк
Оригинальное название: Dunkirk
Прокат в России фильма "Дюнкерк": 20 июля 2017 года
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О фильме "Дюнкерк":
Кристофер Нолан рассказывает реальную историю о том, как во время Второй мировой союзные войска Бельгии, Британии, Канады и Франции эвакуировались из немецкого окружения.
В ролях: Том Харди, Киллиан Мёрфи, Марк Райленс, Кеннет Брана.
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