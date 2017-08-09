|
Дюнкерк
о фильме: рецензия | отзыв | кадры: 22 | трейлеры: 18 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Ноланизация
Долгое время было непонятно, где разница между Кристофером Ноланом и его младшим братом Джонатаном. А понять это хотелось, потому что при любом бюджете Крис всегда снимал авторское кино, включая бэтменов.
Но потом младший сделал чисто свои «Мир дикого запада» и «Подозреваемый», а старший — чисто свои «Инсепшн», «Дюнкерк» и, можно сказать, «Интерстеллар», который он полностью переписал. И тут стало ясно, что за играми разума, за этическими дилеммами и философскими вопросами, за холодными и жестокими твистами всегда стоял именно Джонатан. А Криса интересовали другие вещи.
«Дюнкерк» — это зеркало Нолана-старшего. Сегодня он ещё более одинаковый режиссёр, чем, например, Паоло Соррентино. Он не меняет даже фабулы. Критиковать его «Дюнкерк» за предвзятость, за какую-то историческую недостоверность, за патриотизм, за отсутствие негров и женщин — всё это большая глупость.
Нолан-старший раз за разом снимает про одно и то же — про возвращение домой. Ему не важно, Вторая Мировая или космос. Авантюра Ди Каприо была для того, чтобы герой вернулся наконец домой, к детям. Макконахи улетает спасать мир, но его главное, а потом единственное желание — тоже вернуться домой, к детям. В «Дюнкерке» нет детей, но есть знакомое стремление вернуться домой, несмотря ни на что. Назад, с чужого, холодного, смертельно опасного пляжа в Дюнкерке — и прямо в тёплую, уютную Британию, где распивают чай, где поля, солнце и улыбчивые люди просто так дарят пиво через окно поезда. Только теперь этот дом называется Родиной. Если бы Нолан снимал «Властелин колец», то все три фильма хоббиты шли бы обратно в Шир.
Титульный герой Томми — такой же странноватый социопат, как большинство прежних главных героев Нолана-старшего. Когда Том Харди пытается выпустить шасси — это ещё один волчок, и разве что здесь Нолан не гасит свет раньше времени.
Он снимает брошенные каски на пляже так же, как снимал шляпки на заднем дворе Николы Теслы. Его герои прибывают на родину и переглядываются — почти так же, как переглядывались Ди Каприо и его команда в аэропорту. Наконец, он точно так же, как в «Интерстелларе» и «Инсепшне», много ставит на Циммера. К счастью, в случае Нолана Циммер всегда вдохновляется не на шутку, в итоге делая половину фильма, а кульминацию — вообще целиком. Дюнкерк идёт полтора часа, из них час — как тот самый эпизод про стыковку.
Только разные таймлайны в качестве источника сюжетных поворотов — явно идея младшего брата, который такое проделал что в «Мире дикого запада», что в «Престиже». Скорее всего, старший одолжил её, когда понял, что не сможет снимать без сценария, как изначально хотел. Результат внезапно похож на «Столкновение», но на фоне Второй мировой. Правду говорили, что это не военное кино. Нолан одержим одним-единственным сюжетом, одним чувством — желанием вернуться куда-то, несмотря на обстоятельства. И только обстоятельства. Здесь у врага нет лица. Есть немецкие самолёты, но не показаны пилоты. Просто некий Враг. Нолан всегда старался лишить его конкретных черт, чтобы в первую очередь его персонажи противостояли обстоятельствам, вещам неизмеримым, неподконтрольным.
Осталось понять, зачем Нолан продолжает воссоздавать всё это. Почему он так зациклен на возвращении домой? Куда он сам хочет вернуться? И, наконец, сможет ли он снимать про что-то другое.
Название фильма: Дюнкерк
Оригинальное название: Dunkirk
Прокат в России фильма "Дюнкерк": 20 июля 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
О фильме "Дюнкерк":
Кристофер Нолан рассказывает реальную историю о том, как во время Второй мировой союзные войска Бельгии, Британии, Канады и Франции эвакуировались из немецкого окружения.
В ролях: Том Харди, Киллиан Мёрфи, Марк Райленс, Кеннет Брана.
все трейлеры
|
Дюнкерк:
Дюнкерк: Ноланизация
Озарк: Рисковый бизнес
Галерея: «Окно в Европу» 2017
Тёмная башня: Тёмный и ещё темнее
Ветреная река: Мёртвые дочери
9 августа, среда
8 августа исполнилось 80 лет знаменитому американскому актёру, дважды лауреату премии «Оскар» Дастину Хоффману...
Новым президентом Американской киноакадемии 8 августа избран американский кинооператор Джон Бэйли. Об этом сообщается в пресс-релизе организации...
Мила Йовович подписалась на главную злодейскую роль в экшен-фильме «Хеллбой: Восхождение Кровавой королевы» — перезагрузке дилогии о Хеллбое Гильермо дель Торо...
Экранизация комикса «Ковбой, ниндзя, викинг», анонсированная ещё в 2010 году, наконец, получила дату релиза — июнь 2019 года...
8 августа, вторник
Достигнув наконец дна, к которому он опускался почти месяц, отечественный бокс-офис двинулся в обратном направлении...
Netflix объявил о покупке издательства Millarworld, созданного известным писателем комиксов Марком Милларом в 2004 году...
Ребекка Томас заменит Брэда Пейтона в экшен-триллере «Злокачественный человек»...
мама!, mother! new
|
|
|
|
|
Фестиваль «Окно в Европу», фото «Тёмная башня», рецензия «Взрывная блондинка», рецензия «Дюнкерк», рецензия Сериал «Американские боги», отзыв «Планета обезьян: Война», рецензия «Матрица времени», отзыв ММКФ 2017, фоторепортаж «Роковое искушение», рецензия «Ветреная река», рецензия Сериал «Озарк», рецензия