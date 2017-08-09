Рецензия: Ноланизация

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 9 августа 2017

Долгое время было непонятно, где разница между Кристофером Ноланом и его младшим братом Джонатаном. А понять это хотелось, потому что при любом бюджете Крис всегда снимал авторское кино, включая бэтменов.

Но потом младший сделал чисто свои «Мир дикого запада» и «Подозреваемый», а старший — чисто свои «Инсепшн», «Дюнкерк» и, можно сказать, «Интерстеллар», который он полностью переписал. И тут стало ясно, что за играми разума, за этическими дилеммами и философскими вопросами, за холодными и жестокими твистами всегда стоял именно Джонатан. А Криса интересовали другие вещи.

«Дюнкерк» — это зеркало Нолана-старшего. Сегодня он ещё более одинаковый режиссёр, чем, например, Паоло Соррентино. Он не меняет даже фабулы. Критиковать его «Дюнкерк» за предвзятость, за какую-то историческую недостоверность, за патриотизм, за отсутствие негров и женщин — всё это большая глупость.

Нолан-старший раз за разом снимает про одно и то же — про возвращение домой. Ему не важно, Вторая Мировая или космос. Авантюра Ди Каприо была для того, чтобы герой вернулся наконец домой, к детям. Макконахи улетает спасать мир, но его главное, а потом единственное желание — тоже вернуться домой, к детям. В «Дюнкерке» нет детей, но есть знакомое стремление вернуться домой, несмотря ни на что. Назад, с чужого, холодного, смертельно опасного пляжа в Дюнкерке — и прямо в тёплую, уютную Британию, где распивают чай, где поля, солнце и улыбчивые люди просто так дарят пиво через окно поезда. Только теперь этот дом называется Родиной. Если бы Нолан снимал «Властелин колец», то все три фильма хоббиты шли бы обратно в Шир.

Титульный герой Томми — такой же странноватый социопат, как большинство прежних главных героев Нолана-старшего. Когда Том Харди пытается выпустить шасси — это ещё один волчок, и разве что здесь Нолан не гасит свет раньше времени.

Он снимает брошенные каски на пляже так же, как снимал шляпки на заднем дворе Николы Теслы. Его герои прибывают на родину и переглядываются — почти так же, как переглядывались Ди Каприо и его команда в аэропорту. Наконец, он точно так же, как в «Интерстелларе» и «Инсепшне», много ставит на Циммера. К счастью, в случае Нолана Циммер всегда вдохновляется не на шутку, в итоге делая половину фильма, а кульминацию — вообще целиком. Дюнкерк идёт полтора часа, из них час — как тот самый эпизод про стыковку.

Только разные таймлайны в качестве источника сюжетных поворотов — явно идея младшего брата, который такое проделал что в «Мире дикого запада», что в «Престиже». Скорее всего, старший одолжил её, когда понял, что не сможет снимать без сценария, как изначально хотел. Результат внезапно похож на «Столкновение», но на фоне Второй мировой. Правду говорили, что это не военное кино. Нолан одержим одним-единственным сюжетом, одним чувством — желанием вернуться куда-то, несмотря на обстоятельства. И только обстоятельства. Здесь у врага нет лица. Есть немецкие самолёты, но не показаны пилоты. Просто некий Враг. Нолан всегда старался лишить его конкретных черт, чтобы в первую очередь его персонажи противостояли обстоятельствам, вещам неизмеримым, неподконтрольным.

Осталось понять, зачем Нолан продолжает воссоздавать всё это. Почему он так зациклен на возвращении домой? Куда он сам хочет вернуться? И, наконец, сможет ли он снимать про что-то другое.