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Дюна | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках 2 New :: 10.09.21

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Название фильма: Дюна
Оригинальное название: Dune
Прокат в России фильма "Дюна": 16 сентября 2021 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Экранизации
О фильме "Дюна":

Дени Вильнёв представляет новую экранизацию классической космооперы Фрэнка Херберта о вселенной, где события в галактической империи нео-средневекового типа вращаются вокруг контроля над пряностью, которую собирают на пустынной планете Дюна, она же Арракис. Действие фильма ограничивается первой половиной открывающего романа цикла «Дюна» и заканчивается на моменте, когда Джессика и Пол присоединяются к фрименам. Продолжение будет снято лишь при условии успеха первого фильма.

В ролях: Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Оскар Айзек (герцог Лето Атрейдес), Джейсон Момоа (Дункан Айдахо), Джош Бролин (Гурни Хеллек), Дэйв Батиста (Раббан Харконнен), Стеллан Скарсгаард (барон Владимир Харконнен), Хавьер Бардем (Стилгар), Шарлотта Рэмплинг (преподобная мать Гаиус Хелен Мохиам).

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Дюна:

Дюна
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 9
трейлеры: 7

Рецензии и обзоры

Шан-Чи и легенда Десяти колец: Бесконечная история
Если «Чёрная вдова» стала посмертным спин-оффом, то перед нами спин-офф чего-то ещё вообще не снятого

Кэндимен: Его пример другим наука
Соединять триллер и современное искусство пробуют давно, но получается как-то всегда сомнительно

День флага: Папа и доча
Пусть папа был ненадёжным балбесом, с ним дочь чувствовала себя меньшим дерьмом, чем вдали от него

Аннетт: Последняя гастроль
В какой-то момент начинается настоящая, лютая, патентованная хтонь, которую редко встретишь даже и в жаровом кино

Воспоминания: Мы всё забыли + подкаст
У Лизы Джой было всё, включая деньги, чтобы сделать хорошее кино. От неё нужен был только хороший сценарий
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