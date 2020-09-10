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Дюна | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 10.09.20

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Название фильма: Дюна
Оригинальное название: Dune
Прокат в России фильма "Дюна": 7 декабря 2020 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Экранизации
О фильме "Дюна":

Дени Вильнёв представляет новую экранизацию классической космооперы Фрэнка Херберта о вселенной, где события в галактической империи нео-средневекового типа вращаются вокруг контроля над спайсом, который собирают на пустынной планете Дюна.

В ролях: Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Оскар Айзек (герцог Лето Атрейдес), Джейсон Момоа (Дункан Айдахо), Джош Бролин (Гурни Хеллек), Дэйв Батиста («Зверь» Раббан), Стеллан Скарсгаард (барон Владимир Харконнен), Хавьер Бардем (Стилгар), Шарлотта Рэмплинг (преподобная мать Гаиус Хелен Мохиам).

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Дюна:

Дюна
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 9
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Мулан: Честь для семейства Хуа

Пока китайские киноделы снимали про Мулан-генерала, которая 12 лет воевала с северными племенами, в диснеевской версии это именно что мелодрама про гендерные роли в традиционном обществе

Довод: Нет судьбы
Во всём фильме не больше внутренней логики, чем в известном софизме про курицу и яйцо

Я подумываю со всем этим покончить: Игры разума
Кауфман пытается увлечь своего зрителя эмоционально, в то же время заставляя его гадать о природе всего происходящего

Новые мутанты: Бесконтролка
Тот факт, что фильм в итоге всё-таки вышел в прокат, это не чудо чудесное, а просто случайность, проблемы фильма всё равно при нём

Билл и Тед: Старость и радость
Фильм ни на секунду не пытается быть чем-то большим, чем легкомысленной и милой ерундой. В конце все танцуют
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Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Дюна, Dune new
постеров: 1, кадров: 9
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8 сентября, вторник

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7 сентября, понедельник
Бокс-офис США: «Довод» стартует по нижней планке ожиданий
Заокеанский прокат, простимулированный первым полноценным голливудским блокбастером и дополнительным выходным Дня Труда...

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Довод : без заголовка | автор
Из реальных минусов фильма - это конечно банальность истории про олигарха и актеры... далее

6 сентября, воскресенье
Кинокасса России: «Довод» возглавляет первый полноценный пост-карантинный уикенд
Долгожданный международный старт первого полноценного голливудского блокбастера состоялся, и в российском прокате...

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