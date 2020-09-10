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Дюна | Трейлеры
о фильме: кадры: 9 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
О съёмках New :: 10.09.20
Название фильма: Дюна
Оригинальное название: Dune
Прокат в России фильма "Дюна": 7 декабря 2020 года
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» Голливуд » Экранизации
О фильме "Дюна":
Дени Вильнёв представляет новую экранизацию классической космооперы Фрэнка Херберта о вселенной, где события в галактической империи нео-средневекового типа вращаются вокруг контроля над спайсом, который собирают на пустынной планете Дюна.
В ролях: Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Оскар Айзек (герцог Лето Атрейдес), Джейсон Момоа (Дункан Айдахо), Джош Бролин (Гурни Хеллек), Дэйв Батиста («Зверь» Раббан), Стеллан Скарсгаард (барон Владимир Харконнен), Хавьер Бардем (Стилгар), Шарлотта Рэмплинг (преподобная мать Гаиус Хелен Мохиам).
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