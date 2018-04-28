«Лето» Кирилла Серебренников откроет «Кинотавр» 29-й «Кинотавр», который откроется в Сочи 2 июня, объявил участников конкурсных программ и состав жюри...

Очень сложно писать отзыв на этот фильм не имея высшего медицинского образования по специальности "психиатрия". Почему именно "психиатрия"... далее

Удивительно как можно совместить агитпроп, кино про шпионов в духе пятидесятых, роуд-муви в стиле "Безумный Макс"... далее

Вручены призы 40го ММКФ ММКФ-2018, фоторепортаж Гран-при 40-го Московского международного кинофестиваля получил фильм Эдуарда Новикова «Царь-птица»...

Netflix заказал анимационный сериал по франшизе «Форсаж» Netflix заказал студии DreamWorks производство анимационного сериала «Форсаж», действие которого разворачивается во вселенной популярной франшизы...

Студия Paramount начала работу над сиквелом «Тихого места» В рамках профессионального конвента CinemaCon, проходящего сейчас в Лас-Вегасе, глава студии Paramount Джеймс Янопулос объявил...