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Черновик | Трейлеры
Музыкальное видео New :: 28.04.18 ссылка на ролик
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Прокат в России фильма "Черновик": 25 мая 2018 года
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О фильме "Черновик":
Экранизация одноимённого романа Сергея Лукьяненко о стёртом из нашей реальности «таможеннике» на границе между параллельными мирами. В ролях: Никита Волков, Андрей Мерзликин, Северия Янушаускайте, Юлия Пересильд, Ирина Хакамада, Евгений Цыганов.
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Жанр: ночной трезор
Прокат в России: 25 мая 2018 года
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