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Не волнуйся, далеко он пешком не уйдёт | Трейлеры
Тизер New :: 17.01.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Не волнуйся, далеко он пешком не уйдёт
Оригинальное название: Don't Worry, He Won't Get Far on Foot
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О фильме "Не волнуйся, далеко он пешком не уйдёт":
Байопик Гаса Ван Сента об американском художнике Джоне Каллахане, который был парализован в 21 год после автомобильной аварии, затем стал карикатуристом, его работы издавали "New Yorker", "Penthouse" и "Playboy". В ролях: Хоакин Феникс, Джона Хилл, Руни Мара, Джек Блэк.
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