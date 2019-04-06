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Боль и слава | Трейлеры

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Русский тизер-трейлер New :: 06.04.19 ссылка на ролик


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Название фильма: Боль и слава
Оригинальное название: Dolor y gloria
Прокат в России фильма "Боль и слава": 12 июня 2019 года
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О фильме "Боль и слава":

Экзистенциальная драма Педро Альмодовара о том, как талантливый кинорежиссёр подводит итоги своей жизни.

В ролях: Пенелопа Крус, Антонио Бандерас.

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Боль и слава:

Боль и слава
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 14
трейлеры: 2

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