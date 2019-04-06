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Боль и слава | Трейлеры
Русский тизер-трейлер New :: 06.04.19 ссылка на ролик
Название фильма: Боль и слава
Оригинальное название: Dolor y gloria
Прокат в России фильма "Боль и слава": 12 июня 2019 года
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О фильме "Боль и слава":
Экзистенциальная драма Педро Альмодовара о том, как талантливый кинорежиссёр подводит итоги своей жизни.
В ролях: Пенелопа Крус, Антонио Бандерас.
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