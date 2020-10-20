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Доктор Лиза | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Музыкальное видео New :: 20.10.20
Прокат в России фильма "Доктор Лиза": 22 октября 2020 года
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О фильме "Доктор Лиза":
Чулпан Хаматова в байопике о Елизавете Глинке, организовавшей волонтёрскую службу помощи бездомным.
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