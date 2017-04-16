Рецензия: Лекарство от жизни

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 16 апреля 2017

В то время как «Амазон» стремится складывать в свой портфель серьёзное, потенциально оскаровское кино вроде «Манчестера у моря», «Светской жизни» и «Стены», конкурирующая «Нетфликс» скупает и сама производит весь цвет американского инди, специфического и мало кому нужного, от мамблкоров и чёрных криминальных комедий про неудачников до странной фантастики и ещё более странного мультижанрового сюра.

«Открытие» в основном — рефлексирующая санденс-мелодрама на фоне моря, плохой погоды и старого особняка, иллюстрирующая наш привычный мир после научного подтверждения жизни после смерти. Куда именно уходит душа или сознание — неизвестно, но этого хватает, чтобы люди массово перестали бояться умереть.

Смерть превратилась в способ убежать от проблем, кнопку перезагрузки жизни, а убийство — в невинное перемещение человека в некое другое место, не преступление, а благо. На каждом шагу установили общемировой счётчик суицидов, а сделавший открытие герой Редфорда стал самым влиятельным человеком на планете — в данный момент, скрывающимся в том самом особняке и работающим над машиной, способной показать, что там, после смерти. Его сын, персонаж Сигеля, едет остановить отца, потому что не верит в Открытие и считает это губительным заблуждением. Но по дороге подбирает депрессивную Руни Мару, которая, конечно, приехала утопиться в море — и этим усложняет себе жизнь.

Несмотря на несколько сюжетных поворотов и маленькие личные тайны у половины персонажей от мала до велика, кино всё равно как будто никуда не движется, живёт рассуждениями, взглядами вдаль и многозначительными паузами. Чистая меланхолия. Это почти как полтора часа смотреть на дождь за окном и слушать Radiohead.

Иногда, впрочем, кино даже удачно играет в комедию. Но чаще всё-таки забывается в своём печально-растерянном настроении и время от времени доходит до жутко пафосных и неаккуратных диалогов, словно всё снималось любителями на коленке, а Сигелю с Марой становится как будто неловко произносить свои реплики.

Это же уносит «Открытие» прочь от холодной теоретической конструкции на тему «что было бы, если» — в сторону эмоционального авторского монолога, который пытается тебя научить, как относиться к жизни и смерти. В конце концов получилось бы мягкое терапевтическое кино для потенциальных суицидников, если бы не последние пять минут. Словно не зная, как завершить, автор внезапно даёт жанр мелодраматического сюра в духе Шейна Кэррата и нолановского «Инсепшн», оставляя в кадре только эмоции и ту самую ложную надежду на второй шанс, противоречащую всему, о чём говорилось раньше. Весь фильм оказывается скрытой битвой даже не оптимиста с пессимистом, а романтика с реалистом — и романтик побеждает.