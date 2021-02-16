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Девятаев | Трейлеры
Трейлер New :: 16.02.21
Прокат в России фильма "Девятаев": 29 апреля 2021 года
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О фильме "Девятаев":
Павел Прилучный в военно-историческом боевике о побеге из нацистского плена, но не на танке, а на самолёте. В основу фильма легли воспоминания Героя Советского Союза Михаила Девятаева.
Режиссёр: Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов.
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