Рецензия: Угнать за 180 секунд

Роман КОРНЕЕВ , 30 апреля 2021

В любое другое время возвращение Бекмамбетова в режиссёрское кресло наделало бы шуму, ведь после своего безуспешного отступления из Голливуда и глубокого разочарования в собственной профессии, которое выразилось в жалостливых интервью про то, что Тимбека тошнит от просмотра фильмов, а в роли кинопродюсера заставило его мстительно плодить бесконечные ёлки и горьки, в общем, когда-то этот камбэк стал бы весьма знаковым для киноиндустрии. Но не теперь, и не такой. Очередной штампованный героический байопик по мотивам Второй мировой, которые уже несколько лет вызывают у зрителя лишь скуку (да и то сказать, на старте новинка едва не проиграла перевыпуску «Возвращения Короля»), настолько нас перекормили разнообразными панфиловцами, танками и прочими настоящими либо вымышленными героями, тут хоть бы и сам Спилберг был в режиссёрах, зрителю уже эта вся героика без интересу.

Да и надо понимать, что оператор Трофимов — он тут же, делит с продюсером режиссёрское кресло, снимая красочный аэробалет (местами настолько нежно-любовный, что начинает отдавать роскомнадзором), самому Бекмамбетову достались сцены в лагере, во многом повторяющие аналогичные из «Т-34» даже по трейлеру. Ну то есть нам обещали нечто ужасно вторичное, зато патриотическое. Не лучший способ в наши дни заманить зрителя в кино.

А между тем судьба лётчика Девятаева действительно интересна, он воевал в небе с 41 года, был сбит на ленд-лизовской «аэрокобре», попал в плен, пытался бежать, после чего парикмахер действительно перешил номер на его робе, что привело Девятаева на завод по производству «Фау», откуда он и сбежал с товарищами, угнав бомбардировщик. После чего благополучно угодил в тот же лагерь «Заксенхаузен» в освобождённой Польше, только уже обустроенный под нужды НКВД как неблагонадёжный, поскольку был в плену. И он реально потом водил Королёва по комплексу, показывая ему цеха, а в конце концов стал Героем Советского союза и испытывал первые катера на подводных крыльях «Ракета». А ещё он встретился позже с тем самым немецким лётчиком, что чуть не сбил его и его товарищей на пути к свободе, да только патроны кончились.

Но Бекмамбетову этого мало. Он придумывает воображаемого друга-перебежчика Ларина, который здесь местами такой сложносочинённый и неоднозначный, что больше похож на Сову из «Хранителей», и что его ни в коем случае нельзя сдавать, ведь так обещал мордатый Прилучный, которому не помогает выглядеть лагерным доходягой никакой грим, приходится коварным вертухаям его герою руки-ноги ломать, ведь реальность, она такая скучная, её же обязательно нужно приукрасить, да, господа режиссёры? И они приукрашивают. Даром что никто в кадре не целуется, а уж аттракцион с неудачным взлётом — это отдельное шоу. Но увы, кино от этого ничего не приобретает, а только теряет. Смысл, вес, правду. Жизнь. И в 57 году, то есть уже после доклада Хрущёва на XX съезде не воевавшему старпёру даже и в голову не пришло бы герою-лётчику со звездой Героя прилюдно пенять про то, что тот дескать был в плену.