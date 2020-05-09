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Разрабы | Трейлеры
о сериале: рецензия | кадры: 18 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер New :: 09.05.20
Название сериала: Разрабы
Оригинальное название: Devs
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О сериале "Разрабы":
Околофантастический сериал Алекса Гарланда. Главная героиня расследует причины смерти своего парня, следы ведут в секретное подразделение высокотехнологической компании.
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Разрабы:
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