Телеканал TNT дал добро на съёмки многосерийной драмы «День, когда она потемнеет», главную роль в которой исполнит Крис Пайн...

Махершала Али официально утверждён на главную роль в третьем сезоне «Настоящего детектива»...

Джаред Харрис сыграет одну из ведущих ролей в мини-сериале «Чернобыль» для телеканала НВО. Сценарий написал Крэйг Мазин...

Марк Уолберг, Чарли Ханнам, Гаррет Хедлунд и Педро Паскаль договариваются об участии в криминальном триллере «Тройная граница»...

Кристофер Маккуорри подписал контракт с Netflix на адаптацию статьи Дэвида Гранна из журнала "New Yorker" за 2008 год «Хамелеон»...

Вслед за объявлением даты релиза очередной картины о Бонде, появились претенденты на место режиссёра...

Том Харди подписался на главную роль в драме «Моя прошедшая война, я так скучаю по ней»...

Джаред Лето получил предложение сыграть главную роль в проекте Sony Pictures и Valiant Entertainment «Бладшот»...

У кинокомпании Lionsgate имеются планы по созданию экшен-фильма с женским персонажем на лидирующей позиции из вселенной Джона Уика...

Режиссёр Рик Роман Во получил место режиссёра в экшен-триллере «Падение ангела» от Millennium Films...