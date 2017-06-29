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Гадкий я 3

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Братик

Роман КОРНЕЕВ, 29 июня 2017
Рецензия

Крис Меледандри со своей студией Illumination, хоть и выпустил за последний календарный год сразу два успешных мультфильма не про миньонов, и вроде должен начать себя чувствовать более уверенно, всё ещё старается не фолить, и снимает очередного «Гадкого я» с такой осторожностью, словно от этого старта по-прежнему зависит вся его карьера. То есть вновь берётся руководство «как снять несомненный хит и не рисковать при этом ничем». Берутся те же Грю, Люси (получается «Грюси»), девочки, жёлтые бродяги и помещаются в немного новые обстоятельства — из-за хмыря из 80-х родителей выгоняют из Антизлодейской лиги, на пороге нарисовывается нежданный брат-близнец Грю по имени Дрю, миньоны уходят в самоволку, а тут ещё проблема единорогов.

В общем, новизна разве что в трампообразном братце и внезапной ностальгии по 80-м. Последнее вообще нынче в моде, так в своё время, по мере старения голливудского костяка, сменяются текущие поводы для ностальгии, скоро и до 90-х доберёмся, со всеми обязательными атрибутами. Не то чтобы это ждала целевая аудитория, просто у нас нет для вас других песен. А Дрю, ну такой вот он, внезапный, со своей лохматой блондинистой шевелюрой и показательным оптимизмом.

Так сценаристам и аниматорам с бору по сосенке удалось надыбать шуточных и экшн-эпизодов на целую полнометражку, в которой миньоны и в тюрьме, и на песенном конкурсе, а Люси пытается быть девочкам мамой, и девочки каждая со своими проблемами. В общем, такой вполне сериальный подход, чтобы ни на чём конкретном не зацикливаться, да и детишек в зале особо развесистыми историями не грузить.

Это оправданно для гарантии успеха: ругать аттракционы за то, что они аттракционы — это как-то глупо, а дети смеются так заразительно, так что вы, все остальные, тоже откиньтесь поудобнее в кресле и можете спокойно подремать.

Гадкий я 3

Ну правда, следить за становлением усатого мегаломаньяка с пристрастием к раннему Майклу Джексону и розовой жвачке никому не придёт в голову, равно как за его совсем уж роботизированным робо-миньноном, которого по харизме уделывает робо-заяц из «Ну, погоди!» А гэги его, исключая, может быть, финальный хитрый план, уже или были проспойлерены в трейлерах, или просто однообразны. Конкуренцию такому злодею в борьбе за зрительское внимание выигрывают даже специально подпущенные в кадр домашние животные в лице хрюшек, зайцев и единорога. Дети, опять же, в восторге, пока миньоны бомжуют в параллельном сюжете.

Нет, авторы не поленились добавить в свой суповой набор патентованной мелодрамы, и даже завернули в неё один небольшой сюжетный твист, но в общем вся эта программа выглядит таким же вставным ми-ми-ми, как и всё остальное. Так может хотя бы отношениях двух братьев нормально отработают?

Тут как бы всё нормально, но уж больно абстрактно-обезличено. С тем же успехом брат-близнец мог бы завестись у Шрека. То есть расширение «суперзлодейской вселенной» — это, конечно, круто, но слишком мало, чтобы снимать про это целый фильм, да к тому же весь этот конфликт настолько незамысловат и прозрачен, что выглядит вставленным в мультфильм в последний момент, как будто собирались придумать что-то крутое, но поняли, что не дотягивает и вставили вот это.

На выходе получается кино весёлое, но донельзя проходное, без какой-то своей изюминки, ради которой стоило бы его посмотреть вместо того, скажем, чтобы просто снова поставить оригинал.

Гадкий я 3

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Название фильма: Гадкий я 3
Оригинальное название: Despicable Me 3
Прокат в России фильма "Гадкий я 3": 29 июня 2017 года
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» Анимация » Компьютерная
О фильме "Гадкий я 3":

У Грю появляется новый коллега по суперзлодейскому бизнесу в лице давно потерявшегося из виду брата-близнеца.

В оригинале роли озвучили: Стив Карелл, Кристен Уиг.

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Гадкий я 3:

Гадкий я 3
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 9
трейлеры: 9

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